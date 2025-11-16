На капремонт школы в селе Токтарсола в Марий Эл направят 85,3 млн рублей
На капитальный ремонт здания Токтарсолинской общеобразовательной школы в Новоторъяльском районе Марий Эл выделили 85,3 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.
Подрядчику предстоит выполнить общестроительные работы, ремонт систем водоснабжения, отопления, электроснабжения и сети связи, а также демонтажные и пусконаладочные работы.
Работы должны начаться 19 января 2026 года и быть завершены до 1 августа 2026 года. Заказчиком выступает сама школа. Источником финансирования являются средства республиканского бюджета Республики Марий Эл и бюджета Новоторъяльского района.