На капремонт школы в селе Токтарсола в Марий Эл направят 85,3 млн рублей

На капитальный ремонт здания Токтарсолинской общеобразовательной школы в Новоторъяльском районе Марий Эл выделили 85,3 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит выполнить общестроительные работы, ремонт систем водоснабжения, отопления, электроснабжения и сети связи, а также демонтажные и пусконаладочные работы.

Работы должны начаться 19 января 2026 года и быть завершены до 1 августа 2026 года. Заказчиком выступает сама школа. Источником финансирования являются средства республиканского бюджета Республики Марий Эл и бюджета Новоторъяльского района.

Влас Северин