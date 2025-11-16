«Если Трамп свергнет Мадуро, он может заявить сразу о нескольких победах»

В последние дни из Белого дома поступает все больше утечек о том, что Дональд Трамп, возможно, уже принял решение о военных действиях в отношении Венесуэлы. Обозреватели размышляют над тем, что может помешать Трампу осуществить эти планы и к чему может привести свержение нынешних властей латиноамериканской страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Президент США Дональд Трамп

Трамп усиливает давление на Венесуэлу, но финал неясен

Пока неясно, принял ли господин Трамп какое-то решение. Но появились признаки того, что администрация переходит к новой, более агрессивной позиции. Единственное, чего не хватает,— это стратегического объяснения со стороны администрации Трампа, которое бы разъяснило, почему Соединенные Штаты накапливают столь крупные силы. Возникает вопрос, стремится ли Трамп сменить режим в Венесуэле, надеясь установить правительство, более дружественное Соединенным Штатам. Высокопоставленный европейский чиновник заявил, что американские официальные лица говорят, что они просто нагнетают обстановку, чтобы посмотреть на реакцию господина Мадуро, надеясь, что он покинет страну или будет схвачен и передан Соединенным Штатам для судебного преследования.

Трамп дает понять, что принял решение о военных действиях в отношении Венесуэлы

Четыре источника сообщили CNN, что на этой неделе официальные лица проинформировали Трампа о вариантах военных операций на территории Венесуэлы. Пока он взвешивает риски и выгоды от начала широкомасштабной кампании по возможному свержению президента Николаса Мадуро. Трампу был представлен широкий спектр вариантов действий в отношении Венесуэлы, включая авиаудары по военным или правительственным объектам и маршрутам наркотрафика, а также прямую попытку устранения Мадуро. Смена режима в Венесуэле подразумевает, что США придется взять на себя серьезные обязательства, что сопряжено с высоким риском. Но если Трамп свергнет Мадуро, он может заявить сразу о нескольких победах: отставке сильного лидера и приходе к власти избранного лидера, возможности расширения сотрудничества в вопросах борьбы с потоками наркотиков и миграции, а также о потенциальных соглашениях по нефти.

Готовятся ли США к нападению на Венесуэлу и как на это реагирует режим Мадуро?

Хосе Луис Перес Гуадалупе, профессор Тихоокеанского университета Перу, считает: «Сам факт того, что США так себя ведут и угрожают Венесуэле, пробуждает в венесуэльцах националистические чувства перед лицом иностранного захватчика, и Мадуро очень хорошо на этом играет». Он считает, что любое вмешательство США может только навредить интересам Трампа. «Предположим, они свергнут Мадуро. Кто тогда станет президентом?» — спрашивает профессор.

США хотели бы спровоцировать государственный переворот в Венесуэле

США неоднократно вмешивались во внутренние дела стран Латинской Америки, чтобы способствовать свержению режимов, которые казались им нежелательными. Но никогда прежде они не нападали на крупные страны, предпочитая в большинстве случаев лишь поддерживать силы, присутствующие на местах. Прямое нападение на Венесуэлу ознаменовало бы отход от этого принципа и могло бы привести к гораздо более серьезным военным проблемам, чем те, с которыми Штаты столкнулись, например, в Панаме в 1989 году, отмечает профессор истории в Темпльском университете Алан Макферсон.

Подготовили Кирилл Сарханянц, Евгений Хвостик