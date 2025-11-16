Актер дубляжа Петр Вечерков из Петербурга умер на 28-м году жизни после болезни
Петербургский актер дубляжа Петр Вечерков скончался после тяжелой болезни. Печальную новость сообщили в паблике «Русский дубляж» в социальной сети «ВКонтакте».
Фото: Группа «Русский дубляж» в соцсети «ВКонтакте»
«Жуткие новости из Петербурга. Не стало Петра Вечеркова. Ему было 27 лет»,— говорится в сообщении.
Подробности о смерти артиста не приводятся, однако известно, что в последние месяцы господин Вечерков тяжело болел.
Петр Вечерков занимался дубляжом с 8 лет. Зрители знают его по персонажам Галли («Бегущий в лабиринте»), Бена («Наследники»), Гейба («Держись, Чарли») Еноха («Дом странных детей мисс Перегрин»), Макса Кентона («Живая сталь»), Гарри («Каратэ-пацан»), а также многим театральным ролям.