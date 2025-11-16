Еще один египетский перевозчик прекратил чартерные полеты из Перми

Египетская авиакомпания Air Cairo прекратила чартерные полеты из Перми в Шарм-эш-Шейх, свидетельствует расписание аэропорта Большое Савино. Авиакомпания летала с июля, ее полетная программа была рассчитана до конца октября.

Фото: пресс-служба аэропорта Большое Савино

Перевозчик работал с туроператором Fun & Sun. Сейчас этот туроператор использует на линии Пермь - Шарм-эш-Шейх суда российского перевозчика – «Уральские авиалинии».

Ранее по этому маршруту прекратила летать египетская авиакомпания Sky Vision Airlines. Туроператор чартеров также заменил ее на российский Nordwind.

Сейчас из Перми на курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх летает один оставшийся египетский перевозчик Al Masria.