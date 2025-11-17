Игра в защиту

Международные инвесторы активно восстанавливают вложения в золотые фонды (ETF). По данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), чистый приток таких инвестиций составил за неделю $2,9 млрд, что в восемь раз выше, чем неделей ранее. После распродажи в конце октября — начале ноября инвесторы активно отыгрывают позиции, поскольку основные факторы роста никуда не делись: мягкая политика ФРС США, сохраняющиеся геополитические риски, а также недоинвестированность в данный класс активов. В результате цена металла вернулась к уровню $4,1 тыс. за тройскую унцию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Согласно отчету Bank of America (BofA; учитывает данные EPFR), по итогам недели, закончившейся 13 ноября, чистый приток клиентских средств в золотые фонды составил $2,9 млрд. Это в восемь раз больше инвестиций неделей ранее, но все еще на $2 млрд меньше среднего объема вложений в сентябре—октябре. Об активизации покупателей свидетельствуют и данные агентства Bloomberg, согласно которым за последние пять торговых дней активы биржевых фондов, инвестирующих в золото, выросли на 11,4 т, до 3031,4 т.

Хотя текущие инвестиции и уступают значениям первой половины осени, они свидетельствуют о завершении распродажи конца октября. Две недели назад клиенты золотых ETF забрали из них $7,9 млрд, что стало сильнейшим недельным оттоком за все время наблюдений. Поводом для этого стала одна из сильнейших коррекций на рынке золота, по итогам которой его цена отступила от исторического максимума $4381,6 за тройскую унцию, установленного 20 октября, на 11,3%, до $3886,5 за унцию.

Текущее возвращение спроса на золото — это не эмоциональная реакция после коррекции, а продолжение тренда, сформировавшегося за последние два года, считают управляющие. С начала 2024 года металл подорожал почти вдвое, за счет чего второй год подряд удерживает звание самого быстро растущего актива по версии BofA. «Золото дает хорошую защиту от непредсказуемости фискальной дисциплины США и политической непредсказуемости, да и вообще от способности крупных экономик пройти через тарифы и другие вызовы без новой волны инфляции»,— отмечает портфельный управляющий Astero Falcon Алена Николаева.

Смягчающаяся денежно-кредитная политика (ДКП) ФРС США также способствует увеличению вложения в золото. С сентября по октябрь американский финансовый регулятор дважды снизил ставку в сумме на 0,5 п. п., до 3,75–4%. «Рынок уверился, что регулятор полностью перешел к смягчению ДКП, а значит, реальная доходность будет ниже, доллар слабее, а золото привлекательнее»,— отмечает госпожа Николаева.

Восстановление спроса на металл позитивно отразилось на его котировках. В минувший четверг стоимость золота на спот-рынке после четырехнедельного перерыва поднималась выше уровня $4,2 тыс. за тройскую унцию. По итогам пятницы котировки остановились на отметке $4,08 за унцию, что почти на 5% выше локального минимума октября и на 2% выше значений конца предшествующей недели. «Хотя в моменте котировки драгоценных металлов перегреты, участники рынка в целом недоинвестированы в этот класс активов, что оставляет значительный потенциал для его долгосрочного роста»,— отмечает директор департамента управления благосостоянием УК «АФ Капитал» Руслан Клышко. По данным октябрьского опроса портфельных менеджеров BofA, доля металла в портфелях управляющих составляет лишь 2,4%, при этом у 40% опрошенных показатель близок к 0%.

Управляющие ждут дальнейшего роста инвестиций в золото, а также не исключают повышения цены металла. По данным Мирового совета по золоту, с начала года все мировые ЦБ купили 633 т золота, из которых 220 т были приобретены в третьем квартале. «Дальше остается следить за возобновившейся статистикой, политической ситуацией в США, потоками фондов и общими рыночными настроениями,— полагает госпожа Николаева.— Любые движения из акций сейчас тоже могут легко перераспределяться в золото». Она не исключает роста цены до конца года до $4,2 тыс. за унцию, а в 2026 году — $4,5–4,7 тыс.

Виталий Гайдаев