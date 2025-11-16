Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Власти Ставрополья определили доступные сайты при замедлении интернета

Правительство Ставропольского края обратилось в Минцифры России с просьбой включить ряд региональных интернет-ресурсов в «белый список». Это необходимо для обеспечения их доступности в периоды ограничения мобильной связи. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В заявку включены сервис записи к врачу в Ставропольском крае, сайт губернатора Ставропольского края, модуль «Электронные журналы и дневники», портал государственных и муниципальных услуг Ставропольского края и официальный портал органов государственной власти Ставропольского края.

Наталья Белоштейн

