Власти Ставрополья определили доступные сайты при замедлении интернета

Правительство Ставропольского края обратилось в Минцифры России с просьбой включить ряд региональных интернет-ресурсов в «белый список». Это необходимо для обеспечения их доступности в периоды ограничения мобильной связи. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

В заявку включены сервис записи к врачу в Ставропольском крае, сайт губернатора Ставропольского края, модуль «Электронные журналы и дневники», портал государственных и муниципальных услуг Ставропольского края и официальный портал органов государственной власти Ставропольского края.

Наталья Белоштейн