Детские врачи из Оренбуржья отправились в ЛНР

Оренбургские врачи вновь отправились в ЛНР для помощи детям Перевальского округа. Педиатры Оксана Мужикова и Анастасия Корчагина начнут работу в понедельник, осматривая детей, включая сирот и подопечных. Также они планируют выезды в пригороды округа, сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Первая поездка оренбургских медиков состоялась в феврале и марте, а вторая завершилась в начале ноября. За это время врачи осмотрели и назначили лечение более 6 тыс. детей, уделяя внимание каждому пациенту. Родители также получили консультации у узких специалистов.

С 2022 года Оренбуржье взяло шефство над Перевальским округом, активно оказывая поддержку и сотрудничая с местными жителями.

Андрей Сазонов