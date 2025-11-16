«Выходные — это ловушка»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Кулецкая рассказывает о том, чем полезны четкий график в любой день недели и музыка с бинауральными ритмами.

Продуктивность, ресурсность, заземление

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Кажется, будто все эти термины придумали мы? На самом деле, еще в Средние века были свои принципы эффективности, и о них даже сложены целые гайды. Например, французская писательница Кристина Пизанская свыше пяти веков назад выпустила практическое руководство идеального монарха. Она была дочерью придворного врача и астролога Карла V и могла легко получать информацию. В книгу вошли не только биография короля, но и его распорядок дня. Так, согласно описанию, которое подтвердили исследователи, рутина выглядела так: ранний подъем, не позже семи утра, после молитвы король беседовал и шутил со своими слугами. Уже полностью одетый в свое облачение к восьми часам Карл V отправлялся на мессу. Когда он выходил из часовни, люди всех сословий обращались к нему с просьбами, некоторые из них король делегировал. Затем — работа с советниками, не больше часа. Поздний завтрак не был изысканным. Карл утверждал, что тяжелая пища раздражает желудок и ухудшает память. Легкое вино, минимум блюд; во время трапезы иногда звучала тихая живая музыка. После еды — снова прием, обсуждение дел и вручение писем. В обед Карл отдыхал, чтобы переключиться, после выходил в сад. Small talk с придворными, время с семьей, развлечения и просмотр подарков. Как утверждает писательница, на такие задачи король тоже находил время, и они до сих пор актуальны.

«Оземпик» корректирует меню ресторанов

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ресторан Claret Фото: ресторан Claret

Четверть пудинга, крошечный сэндвич и одна горошинка — на закуску. Примерно так начинает выглядеть меню ресторанов в эпоху популярности «Оземпика» и других препаратов для снижения веса. Например, в Великобритании, по данным The Independent, такими средствами пользуется свыше 1,5 млн человек. И заведения Лондона пересматривают размеры порций, подстраиваясь под новые аппетиты клиентов или под его отсутствие. Основные блюда вроде стейка разрезают на две части. Пирожные ждет та же участь. Лондонский Otto’s запустил меню «на одного» в конце мая с припиской «для тех, у кого почти нет желания есть». Среди прочего, клиенты могут попробовать гребешки, фуа-гра, лобстеры и кокосовое мороженое. А небольшой люксовый сет шеф-повар описывает как «на один укус». Заплатить за него придется около 500 фунтов.

В США рестораны предлагают teeny-weeny mini meal: бургеры весом в 50 гр., крохотные порции картошки фри и мини-десерты. Есть опция заказать одну фрикадельку за $10 вместо привычных трех — за $27. Около 60% людей на «Оземпике» пьют меньше алкоголя, четверть — совсем от него отказались. Для заведений это печально, поэтому в меню появляются half-size коктейли и даже новая категория напитков, так называемые чарджеры, которые подаются в маленьких бокалах как аперитив. Впрочем, пока такие изменения заметны только в премиум-сегменте. Но стоит подождать, когда средства для похудения станут массовым продуктом, и тренд может стать заметным и в фаст-фуд ресторанах.

Выходные — это ловушка

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Чуть больше сна, бокал вина для расслабления, и организм уже не такой послушный, как в среду или четверг. Международная группа исследователей из австралийского университета выявила неожиданный феномен. Оказалось, что у многих людей в уикенд усиливаются проявления распространенного нарушения сна, при котором происходит кратковременная остановка дыхания. Ученые даже выделили ему специальный термин — «социальное апноэ». Прежде такие исследования проводились в будни, но теперь эксперимент было решено провести в другие дни недели. Анализ сна 70 тыс. человек из разных стран показал, что риск возникновения апноэ в субботу почти на 20% выше, чем в среду. А если кто-то решал поваляться в постели всего на 45 минут подольше, то шансы столкнуться с проблемой увеличивались на 47%. Причем ярче и чаще такие остановки дыхания случались у мужчин. Причина, как предположили исследователи, в расслаблении с помощью алкоголя и так называемый социальный джетлаг, когда вместо сна мы выбираем посмотреть еще парочку серий свежего шоу. Словом, всему виной — вседозволенность, на которую часто не остается времени и сил в этот короткий промежуток с понедельника по пятницу. Что с этим делать? Эксперты беспощадны. Самый очевидный и верный способ избежать таких проблем, по их словам, собраться и жить по четкому графику в любой день недели.

В борьбе с усталостью, стрессом и прокрастинацией все средства хороши

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Fotodom Фото: Fotodom

Одно из самых действенных оружий — музыка, но подходит не каждый трек. Например, у каждого стриминг-сервиса в арсенале — целая подборка бинауральных ритмов. Они якобы помогают расслабиться, вдохновиться, уснуть, проснуться, а иногда им приписывают даже мистические свойства вроде очищения от негативной энергии. Слушать бинауральную музыку надо в наушниках. Тогда слева и справа одномоментно в мозг поступают сигналы с разными частотами. Из-за этой разницы человек додумывает другой звук, которого на самом деле нет. Эту иллюзию часто используют в кино и компьютерных играх для создания объемного звука и эффекта присутствия. Но вот что касается науки и реального воздействия на здоровье, исследования дают интересные результаты, но это не точно. В то же время есть масса доказанных альтернативных методов. Например, авторы публикации в журнале Heart утверждают, что для перезагрузки мозга нужно просто две минуты побыть в тишине. И помолчать.

Игра с вероятностями для отказа от кофе

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Когда речь заходит о болезненном расставании с плохими привычками, лидируют в списке кандидатов на вылет сладости, мучное и кофе в невообразимых количествах. Если сразу после сна вы пьете двойной эспрессо, на рабочем месте — американо и капучино в обед, а вечером угощаете себя латте, то, наверное, вы уже привыкли к своей тревожности, говорят ученые. На этом фоне многие пытаются бросить, но отказ от кофеина, как правило, мучителен. На этот случай пользователи соцсетей придумывают всевозможные способы, кроме стандартных «терпеть и еще раз терпеть». Одни — советуют хрустеть овощами или крекером. Такой активный шумный перекус якобы отвлекает. У ряда любителей кофе пользуется популярностью стоячая работа и полный отказ от офисного кресла, чтобы переключить внимание. А еще можно поиграть с вероятностями. Заранее приготовить семь одинаковых пакетиков, в три — положить обычные зерна кофе, в оставшиеся — зерна без кофеина. Внешне они неотличимы, и вы не знаете, когда именно вам попадется обманка, но зато можете проверить. Счастливым можно быть и без кофе. К слову, игру можно переосмыслить совсем радикально и сделать из нее «русскую рулетку», когда только в единственном пакетике зерна будут полноценными. Ученые из Германии, к слову, добавляют немного позитива. В своем масштабном исследовании они пришли к выводу, что кофеин поднимает настроение. Но такой яркий эффект возможен только утром.

Анна Кулецкая