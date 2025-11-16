Чем известен осужденный за хищения экс-замглавы Росприроднадзора Олег Митволь

Олег Львович Митволь родился 3 октября 1966 года в Москве. В 1988 году окончил Московский электротехнический институт связи и устроился инженером в Институт космических исследований. Доктор исторических наук.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Митволь в 2023 году

Фото: Григорий Накалюжный, Коммерсантъ Олег Митволь в 2023 году

Фото: Григорий Накалюжный, Коммерсантъ

В 1989-м занялся бизнесом, в частности оптовой торговлей, госзаказами и поставками авиатехники за рубеж. В 1993 году стал учредителем АОЗТ «Народный концерн "Нефтяной альянс"», через год — зампредом совета банка «Нефтяной альянс».

В 1997 году возглавил совет директоров ОАО «Информационно-издательская группа "Новые известия"». В конце 1990-х — начале 2000-х годов занимался скупкой акций промышленных предприятий для перепродажи более крупным инвесторам.

В 2004 году был назначен заместителем руководителя Росприроднадзора. В 2009–2010 годах был префектом Северного административного округа Москвы.

В 2011-м баллотировался в Госдуму по списку от «Единой России» в качестве представителя Пермского края, но в парламент не прошел. С 2012 по 2015 год возглавлял совет политической организации «Альянс зеленых — Народная партия». В 2016 году на выборах в Госдуму возглавлял партийный список российской экологической партии «Зеленые».

В 2018 году стал председателем совета директоров Красноярского треста инженерно-строительных изысканий, купив акции предприятия. С 2019 года курировал проектировку метрополитена в Красноярске.

В июне 2022 года при попытке вылететь в Дубай был задержан во Внуково по обвинению в особо крупном мошенничестве при строительстве метро в Красноярске. 14 сентября 2023 года красноярский суд приговорил его к четырем с половиной годам лишения свободы. Наказание отбывает в ИК-6 в Коломне.