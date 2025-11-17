Сибас получил областную прописку

Сельскохозяйственный кооператив «Акваферма» начал экспериментальное выращивание сибаса в своем хозяйстве в деревне Тяглино в Гатчинском муниципальном округе Ленобласти. В ближайшие два года производитель намерен наладить выращивание этой аквакультуры в объеме 200–300 тонн в год. Аналитики и рестораторы не исключают, что областному производителю удастся занять нишу в сфере HoReCa на локальном уровне при условии конкурентоспособного качества местного сибаса и стабильности поставок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Первые образцы товарной аквакультуры сибаса компания «Акваферма» представила на агропромышленной выставке «Золотая осень», проходившей 8–11 ноября в Москве. Полноценный «урожай» нетипичной для Северо-Западного региона рыбы производитель намерен собрать в мае 2026-го. А в ближайшие два года сельхозкооператив намерен наладить выпуск 200–300 тонн выращенного сибаса в год. Как рассказал «Ъ Северо-Запад» председатель кооператива Антон Алексеев, в развитие направления по производству сибаса компания вложила 10 млн рублей и рассчитывает, что основной сферой сбыта продукции станет HoReCa. Кроме выращивания экзотической товарной аквакультуры, «Акваферма» с 2022 года занимается производством локальной черной икры. В настоящее время производитель выпускает 350 кг икры в год.

Сибас — ценная промысловая рыба, первая в мире товарная аквакультура, выращиваемая в коммерческих целях. Объемы товарного выращивания сибаса превышают мировые уловы более чем в 30 раз. Локальные проекты по выращиванию морских видов рыб, таких как сибас, выглядят многообещающе, хотя сама отрасль остается высококонкурентной и капиталоемкой, говорит управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

В рыбоводстве крайне высок порог входа: необходимы долгосрочные инвестиции в строительство мощностей, инженерные системы, кормовую базу и биозащиту.

«Появление новых проектов в Ленинградской области можно считать важным шагом — в российской аквакультуре до сих пор доминирует север, и именно там сосредоточены крупнейшие хозяйства. При этом спрос на премиальную морскую рыбу в Санкт-Петербурге и области стабильно высок: регион формирует крупный HoReCa-кластер и остается одним из самых емких рынков по потреблению охлажденной рыбы. Поэтому появление локального производителя, который предлагает свежую продукцию без длинной логистической цепочки, неизбежно усиливает конкуренцию и повышает устойчивость рынка»,— дает оценку аналитик.

Как отмечают эксперты, сегодня основная часть сибаса поступает в Россию из Турции, а также из Греции и ближневосточных стран. По словам госпожи Косаревой, это устойчиво выстроенные поставки, однако они зависят от транспортной логистики, погоды, курсов валют и колебаний на международном рынке. «Поэтому логично рассматривать локальное производство как нишевую премиальную историю, ориентированную на рестораны, делающие ставку на особое качество и сверхсвежесть»,— объясняет управляющий партнер «ВМТ Консалт».

Генеральный директор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров полагает, что планы производителя достичь объемов выпуска до 200–300 тонн соответствуют масштабам рынка Петербурга и Ленобласти. Аналитик оценивает потребность агломерации в сибасе как раз в пределах 300 тонн и думает, что для реализации даже 200 тонн продукции «Акваферме» придется активно поставлять ее в пределах всего СЗФО.

Госпожа Косарева, напротив, считает, что о выходе на весь Северо-Западный федеральный округ говорить пока преждевременно, хотя при масштабировании мощностей этот рынок может стать для хозяйства достижимым. «С учетом того что локальный производитель исключает дорогую международную логистику, риски таможенных задержек и валютную составляющую, себестоимость его сибаса может быть конкурентной. Но важно помнить, что выращивание морской рыбы в установках замкнутого водоснабжения — дорогостоящий процесс, поэтому серьезного удешевления относительно импортной продукции ожидать не стоит,— предупреждает она.— Скорее, производитель будет конкурировать не ценой, а свежестью, стабильностью поставок и предсказуемостью качества. Это наиболее ценно для ресторанного сегмента».

Господин Бурмистров предполагает, что цена локального сибаса для обеспечения рентабельности хозяйства должна быть на 10–15% выше свежего турецкого сибаса и на 30–35% — замороженного импортного.

Совладелица винного бара Zazazu и французского бистро Mon СhouСhou Анастасия Решетникова сказала «Ъ Северо-Запад», что рестораторы сегодня не испытывают трудности с поставками турецкого сибаса. Но локальную аквакультуру они тоже готовы предлагать своим клиентам. «Если данному производителю удастся вырастить качественную рыбу по вкусу, текстуре, жирности мяса и если он будет предлагать адекватную цену, вообще не вижу никаких проблем для того, чтобы приобретать этот сибас для наших заведений»,— поделилась игрок ресторанного бизнеса.

При условии хорошего качества, конкурентной цены и наличии необходимых сертификатов производителю даже и не нужно будет самому искать покупателей в HoReCa. Достаточно найти дистрибьютора, который будет предлагать рыбу ресторанам, добавила госпожа Решетникова.

Что касается черной икры, она остается одним из самых редких и дорогих видов аквакультурной продукции. По оценкам экспертов, российский рынок стабильно испытывает дефицит качественной икры, а потребители — от ресторанов до специализированных магазинов — проявляют высокий интерес к продукции местных хозяйств. «Годовой объем в 350 килограммов делает проект заметным игроком в нише премиальной продукции, где конкуренция высока, но спрос стабилен. Для рынка особенно значим фактор происхождения: покупатели все чаще ищут именно локальную икру, зная, что она проходит полный цикл под контролем производителя и не зависит от внешних рисков. Поэтому такая продукция востребована и на внутреннем рынке, и в нишевых экспортных поставках»,— заключает Екатерина Косарева.

Михаил Бурмистров более осторожно оценивает перспективность производства локальной черной икры. «Это очень тонкая история, потому что она требует точечных маркетинговых настроек для поставок в HoReCa и ритейл, а потому и серьезных инвестиций именно в маркетинг»,— резюмирует он.

Александра Тен