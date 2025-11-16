Верона по средствам

Международную программу фестиваля искусств «Дягилев. P.S.» продолжил Балет Каталонии: на сцене Балтийского дома хореограф Элиас Гарсия представил свою версию балета Прокофьева про веронских любовников. Каталонские «Джульетта и Ромео» действительно опечалили Татьяну Кузнецову.

Элиас Гарсия поставил «Джульетту и Ромео» в Балете Каталонии два года назад. В программке в качестве первоисточника он указал первую советскую версию прокофьевского балета — постановку Лавровского, Радлова и Пиотровского 1940 года, а во время мастер-класса объяснил, почему взялся за Шекспира: сколько ни ставь трагедию о веронских любовниках, всегда найдется новый поворот темы. Хореограф доказал тезис на практике: одним из главных действующих лиц своего спектакля он сделал фею — королеву Маб из знаменитого монолога Меркуцио, что «катается в мозгу» людей, манипулируя их желаниями и поступками.

Зато привычных персонажей — семьи Монтекки и Капулетти, Герцога, патера Лоренцо — хореограф из либретто изъял. Надо полагать, не только концептуально, но и по необходимости.

В скромном Балете Каталонии всего три артиста кордебалета мужского пола, так что клановые драки априорно исключены, и даже в мирных ансамблевых танцах ряды жителей Вероны приходится пополнять Парисом. Функции родителей Джульетты частично перешли к Кормилице: эта властная женщина не только муштрует Джульетту (девочка под ее строгим присмотром делает балетный класс), но и заставляет идти замуж без всякой необходимости — уже после смерти инициатора свадьбы Тибальда. Совмещение функций родителей и прислуги нередко приводит к комическому эффекту: так, застав сонными «голых» (в телесного цвета исподнем) любовников, Кормилица пинком выгоняет из постели Ромео, а девочке помогает надеть штанишки, в то время как рубашонку ей подает фея Маб.

«Повитуха фей» здесь отнюдь не эфемерный персонаж, поскольку к этой невысокой воинственной даме в черном платье с красным лифом перешли обязанности Герцога, разнимающего дерущихся, а также Лоренцо, подсовывающего Джульетте зелье. Заодно фея подзуживает Тибальда, дерется с Кормилицей, возглавляет траурные процессии — словом, полностью оправдывает свою концептуальную роль.

Скромные возможности Балета Каталонии сказались и на сценографии. В попытках обозначить разные локации Вероны художник Рамон Иварс выкатил на сцену четыре большие секции профнастила на колесиках: повернутые к зрителю небрежно покрашенной рыжей стороной, они обозначают площади города, их белая изнанка — интерьеры. Так же условны и костюмы: длинные разноцветные юбки и черные лифы у женщин, трико и разномастные жилеты у мужчин. Запись балета Прокофьева хореограф, конечно, сократил. И все же композитор доставил ему изрядные неудобства — ну как изобразить на балу у Капулетти массовый Танец рыцарей при почти полном отсутствии мужчин? Элиас Гарсия отдал эту могучую музыку женщинам и, чтобы отразить ее воинственный дух, поставил сцену насилия: Тибальд и Парис принуждают Джульетту к свадьбе, буквально выкручивая ей руки. А вот перед знаменитым (и довольно длительным) «бегом Джульетты» к патеру Лоренцо хореограф спасовал. У Элиаса Гарсии девушка к этому времени уже лежит бездыханная, и под стремительный отчаянный «бег» Кормилица на пару с феей Маб обряжают ее тело в лиловую посмертную тунику.

В общем-то современный балет избавил себя от упреков в немузыкальности: уже лет 70 хореографы сочиняют не под музыку, но вопреки ей. Сложность в том, что Элиас Гарсия — консерватор по духу и букве: окончив в Канне академию Розеллы Хайтауэр, он полюбил классический балет раз и навсегда, а классика фамильярностей с музыкой не терпит.

Ставит хореограф более чем традиционно, пуская в ход все, что могут исполнить его отнюдь не академичные артисты — арабески, перекидные, алезгоны, jete-passe, двойные туры в воздухе, пируэты.

Не все комбинации соответствуют темпоритму, и не все артисты способны за ним успеть: корифейки весьма неуверенно косолапят на пуантах, корифеи крутят туры без особой надежды на чистоту исполнения.

Впрочем, у безымянной худенькой блондинки Джульетты (в программке герои не выделены отдельной строкой) стройные мускулистые ножки, легкий шаг и темперамент бунтующего подростка. Высокий брюнет Ромео прекрасно сложен и хорош собой. Тибальд, правда, подкачал: вместо воинственного мачо любовникам противостоит неуверенный в себе неврастеник; зато он умеет крутить по четыре-пять пируэтов. Коротко стриженный коренастый Парис похож на мелкого бандита, невысокий Меркуцио, увереннее всех чувствующий себя в прыжках и пируэтах,— на балетного шута. Сбивчивая режиссура не помогает артистам, да и то сказать: в предлагаемых сценарием обстоятельствах вжиться в роль и впрямь нелегко.

Впрочем, петербургская публика приняла перипетии спектакля близко к сердцу, наградив артистов полновесной овацией. Что подтверждает не только ее лояльность и радушие, но и детское любопытство ко всему новому при столь же детском забвении недавнего прошлого — по-настоящему значимых гастролеров, которых исправно поставлял городу «Дягилев. P.S.». Сейчас выбор у отборщиков куда более скуден, составление программы требует незаурядной изобретательности. Но знакомство с новыми именами и компаниями в любом случае расширяет горизонты, а иногда — как в случае с Балетом Каталонии — даже повышает самооценку.