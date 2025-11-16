Экс-министр Марий Эл назначена и.о. министра труда и соцзащиты Херсонской области

С 10 ноября Марина Островская назначена исполняющей обязанности министра труда и социальной защиты Херсонской области, ранее она возглавляла аналогичное ведомство в Марий Эл. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Минтруда Херсонской области.

Марина Островская назначена и.о. министра труда и социальной защиты Херсонской области

Фото: Telegram-канал Министерства труда и социальной защиты Херсонской области

С 2020 по 2025 год Марина Островская занимала руководящие должности в социальной сфере Республики Марий Эл. Сначала она была министром социального развития, а затем министром труда и социальной защиты. В январе этого года она покинула свой пост по собственной инициативе.

Отмечается, что на новом посту Марина Островская будет отвечать за социальную поддержку населения, развитие системы социального обслуживания и регулирование трудовых отношений.

Влас Северин