Миссия НАТО по оказанию помощи Украине в области безопасности и обучении (NATO Security Assistance and Training for Ukraine, NSATU) создана 11 июля 2024 года на саммите альянса в Вашингтоне. Координирует поставки вооружения на Украину и обучение военнослужащих ВСУ (предполагалась переподготовка около 500 человек в месяц). Штаб-квартира находится в немецком Висбадене. Часть персонала размещается в трех логистических узлах в Польше, Словакии и Румынии.

В учебном процессе задействовано около 700 сотрудников и инструкторов из 31 страны НАТО, кроме Венгрии. Участники альянса договорились ежегодно выделять NSATU $40 млрд пропорционально их доле в ВВП НАТО. Ежемесячно миссия отправляет на Украину порядка 18 тыс. т военных грузов через Польшу. Командующий NSATU — генерал-лейтенант армии США Кёртис Баззард.