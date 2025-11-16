Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В городах Ставрополья зафиксировано превышение концентрации вредных веществ

В ряде городов Ставропольского края выявлены превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Росгидрометом и Главной геофизической обсерваторией им. А.И. Войтека.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно данным исследования, в Невинномысске обнаружен диоксид азота. В Ставрополе зафиксировано превышение уровня взвешенных веществ, таких как пыль, зола, сажа, дым и формальдегид. Аналогичные проблемы наблюдаются и в Минводах, где также выявлены повышенные концентрации взвешенных частиц.

Наталья Белоштейн

Новости компаний Все