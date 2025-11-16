В городах Ставрополья зафиксировано превышение концентрации вредных веществ
В ряде городов Ставропольского края выявлены превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Росгидрометом и Главной геофизической обсерваторией им. А.И. Войтека.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Согласно данным исследования, в Невинномысске обнаружен диоксид азота. В Ставрополе зафиксировано превышение уровня взвешенных веществ, таких как пыль, зола, сажа, дым и формальдегид. Аналогичные проблемы наблюдаются и в Минводах, где также выявлены повышенные концентрации взвешенных частиц.