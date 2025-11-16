Девелопер элитного дома «Строганов» сократит количество квартир в новостройке

Девелопер клубного дома «Строганов» в центре города — ООО СЗ «Пермская» — получил повторное разрешение на строительство своего объекта по ул. Пермской, 86. Как пояснили «Ъ-Прикамье» в СЗ «Пермская», обновление разрешительной документации связано с изменением технико-экономических показателей проекта. Разрешение выдано краевым минимуществом 12 ноября.

Девелопер дома решил объединить часть квартир: согласно обновленной версии проекта, количество лотов в новостройке сократилось с 80 до 69. Кроме того, в особняках на первой линии ул. Пермской выполнили «нарезку» восьми коммерческих площадей. Эти помещения площадью от 30,1 до 298,48 кв. м стоят в среднем 529 тыс. руб. за 1 кв. м. При актуализации проекта в жилой части комплекса также появились пять коммерческих помещений с отдельными входами и площадью от 44,86 до 326 кв. м (стоят в среднем 430 тыс. руб. за «квадрат»).

Ввести в эксплуатацию дом «Строганов» планируется в декабре 2025 года, передача ключей дольщикам намечена на март 2026-го. Согласно Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС), объект относится к элитной жилой недвижимости. Возглавляет девелопера клубного дома бизнесмен Илья Волков. По данным сервиса «Объектив», сейчас проект по ул. Пермской, 86, находится среди лидеров по стоимости квадратного метра в премиальном сегменте — 295,43 тыс. руб.