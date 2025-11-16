В Ярославской области мамам заплатят 300 тысяч за рождение третьего ребенка

В Ярославской области молодые родители смогут претендовать на единовременную выплату в размере 300 тыс. руб. при рождении третьего и последующих детей. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Единовременную выплату начнут предоставлять в 2026 году. Она не будет зависеть от других пособий и предназначена для родителей в возрасте до 35 лет, постоянно проживающих в Ярославской области.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что также с 2026 года в регионе введут выплаты для молодых мам. Если женщина родит до 25 лет первого ребенка, до 27 лет второго ребенка и до 29 лет третьего или последующих, то ей будет положена выплата в размере 200 тыс. руб. Выплату женщины получат только при условии регистрации ребенка в Ярославской области.

«Таким образом, молодая семья при рождении третьего ребенка может получить около 500 тыс. руб. единовременной поддержки при соблюдении всех условий. Эти меры реализуются благодаря нацпроекту "Семья" и направлены на создание дополнительных стимулов для рождения детей. Получить меру поддержки можно будет в Едином центре социальных выплат Ярославской области»,— написал господин Евраев в своем Telegram-канале днем 16 ноября.

Алла Чижова