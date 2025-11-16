В октябре 2025 года уровень потребления алкоголя в Татарстане достиг 8,44 литра на душу населения в год. Этот показатель оказался ниже сентябрьского значения (8,5 л), однако превысил результат января, который составлял 7,82 литра, следует из данных Единой межведомственной информационно-статистической системы.

В Татарстане, Чувашии и Марий Эл в октябре снизилось потребление алкоголя

В Татарстане, Чувашии и Марий Эл в октябре снизилось потребление алкоголя

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В Чувашии октябрьский показатель в 9,27 л также снизился по сравнению с сентябрем (9,36 л), но остался выше январского уровня в 8,71 литра. В Марий Эл показатели упали как за месяц, так и по отношению к началу года. Если в январе потребление алкоголя в республике составляло 10,76 л, то к октябрю оно последовательно снизилось до 9,76 л, что является самым низким значением за весь представленный период с начала года.

В целом по России потребление алкоголя снижается седьмой месяц подряд, достигнув в октябре минимума с 1998 года. В марте средний показатель составлял 8,41 литра на человека, в апреле — 8,32 литра. В октябре он снизился до 7,74 литра. В последний раз такие низкие значения фиксировались в 1998 году, когда показатель составлял 7,6 литра.

На Северном Кавказе зафиксировано самое низкое потребление алкоголя. В Чечне оно составило всего 0,12 литра на человека, в Ингушетии — 0,62 литра, в Дагестане — 0,9 литра, в Кабардино-Балкарии — 2,21 литра, а в Карачаево-Черкесии — 2,61 литра. В Москве средний показатель за октябрь составил 4,85 литра, в Санкт-Петербурге — 6,41 литра.

Наибольшее потребление алкоголя зафиксировано в Ненецком автономном округе — 19,1 литра. На втором и третьем месте идут Еврейская автономная область и Чукотский автономный округ с показателями в 14,5 и 13,68 литров соответственно.

Влас Северин