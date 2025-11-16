Эрик Уразов вновь избран главой Можги

На сессии Гордумы Можги депутаты большинством голосов переизбрали Эрика Уразова на пост главы города, сообщает пресс-служба муниципалитета. Его оппонентом в финале конкурсного отбора стал Алексей Лохтин, заместитель главы администрации Вавожского района.

Фото: Эрик Уразов, vk.com

Эрик Уразов является главой Можги с 30 марта 2023 года, он сменил Михаила Трофимова. Господин Уразов окончил Волгоградский юридический институт МВД России в 2000 году и Ижевский государственный технический университет в 2005 году. Работал в правоохранительных органах, затем руководил автотранспортными предприятиями и занимал должности в администрации Селтинского района. До марта 2023 года занимал пост заместителя главы администрации Можги по строительству и ЖКХ.

Анастасия Лопатина