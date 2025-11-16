В Свердловской области сократилось потребление алкоголя

Потребление алкогольной продукции в Свердловской области снизилось с начала года, следует из данных Единой межведомственной информационно-статистической системы. В январе показатель составлял 10,76 литра чистого спирта на человека в регионе. С февраля по июнь он превышал 11 литров, а с июля началось снижение. Так, в сентябре показатель составлял 10,49 литра, в октябре — 10,51.

Несмотря на снижение, среди регионов Уральского федерального округа (УрФО) в Свердловской области самый высокий показатель. Так, в Ханты-Мансийском автономном округе показатель составляет 6,9 литра, Тюменской области — 8,3 литра, в Ямало-Ненецком автономном округе — 8,37 литра, в Челябинской области — 10,08 литра, в Курганской области — 10,39 литра.

В целом по России наблюдается снижение: с 8,39 литра в январе потребление снизилось до 7,74 литра в октябре. По данным РИА Новости, потребление алкоголя в РФ достигло минимального уровня с 1998 года.

Особенно низкое потребление алкоголя зафиксировано на Северном Кавказе. В Чечне оно составило всего 0,12 литра на человека, в Ингушетии — 0,62 литра, а в Дагестане — 0,9 литра. В Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии показатели составили 2,21 литра и 2,61 литра соответственно. Самое высокое потребление зафиксировано в Ненецком автономном округе — 19,1 литра, в Чукотском автономном округе — 13,68 литра, в Сахалинской области — 11,98 литра.