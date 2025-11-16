«Арбитр многого не замечал»

Сборная России по футболу проиграла впервые за четыре года. Команда Валерия Карпина уступила чилийцам в товарищеской встрече со счетом 0:2. За развитием событий на арене «Фишт» в Сочи следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.



Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Чилийцы начали жестко. Уже на первых минутах нападающий Гонсало Тапия снес Матвея Кисляка и должен был получить красную карточку, но этого не произошло. В середине тайма с поля из-за травмы пришлось уйти Ивану Облякову, которого грязным приемом снес Хавьер Альтамирано. Все это сбило настрой российских футболистов, которые вроде неплохо начали. Но на 37-й минуте мяч влетел в ворота команды Валерия Карпина. 1:0 в пользу чилийцев — с таким счетом завершился первый тайм. Футбольный эксперт Олег Корнаухов попытался ответить на вопрос, что происходит: «Давно мы не сталкивались с ситуацией, когда против нас действительно так агрессивно играют, идет такой прессинг, причем организованный и практически без разрывов в линиях. Мы ищем эти передачи между линиями, но чилийцы успевают».

Во втором тайме мало что изменилось. Ну разве на удары игроков Чили россияне начали отвечать. Арбитр из Узбекистана многого не замечал. Правда, и явный пенальти за игру рукой в ворота сборной России не назначил. Но, к сожалению, команде Валерия Карпина это не помогло. На 76-й минуте чилийцы забили второй гол, и все стало ясно. Финальный свиток зафиксировал поражение хозяев (0:2). Но опыт, который приобрели российские футболисты и тренерский штаб бесценен, уверен комментатор Олег Пирожков: «Это самый ценный матч из всех, что мы видели, может быть, за весь год, а, может быть, и больше, чем за год. Ценный с точки зрения информации, которую сборная России, тренерский штаб и сами футболисты, может получить. И опыта, и судейство тоже пусть такое будет, потому что в официальных матчах оно будет иногда вот таким».

Впрочем, главный тренер сборной Валерий Карпин в прямом эфире «Матч ТВ» улыбался, расстроенным не выглядел и даже завил, что эта игра понравилась ему больше, чем противостояние с Перу: «В обороне мы допустили два удара в свои ворота, два гола пропустили. По атаке поинтереснее выглядели, чем в предыдущей игре. Если брать все матчи, то я думаю, что это хорошие соперники. Мы посмотрели на себя, оценили на уровне таких противников. И поэтому, подводя итоги, я думаю, что позитивно, несмотря на поражение».

Уверен, далеко не всех подобный ответ устроил так же, как и результат матча с чилийцами. Но, как сейчас любят говорить, таковы реалии.

Владимир Осипов