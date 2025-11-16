Глава Бурятии поручил «хоть беспилотниками гонять» расплодившихся бакланов
В Бурятии с весны 2026 года должны начаться мероприятия по регулированию численности большого баклана. Такое поручение глава республики Алексей Цыденов в ходе прямой линии с жителями дал региональному минприроды и Бурприроднадзору. Минфин Бурятии также должен предусмотреть соответствующее финансирование.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Господин Цыденов заявил, что ситуация с численностью баклана требует кардинальных мер. «Необходимо регулировать, не знаю как, хоть беспилотниками гонять»,— добавил он. По словам главы Бурятии, основная сложность заключается в том, что баклан гнездится в заповедниках, что «затрудняет контроль за их численностью».
Поручениям Цыденова, связанным с бакланами, предшествовало видеообращение жителей города Северобайкальск. Они рассказали, что еще десять лет назад в Байкале можно было «увидеть осетра и ленков», гарантированно поймать хариуса или омуля. Сейчас же улова «не хватает даже на уху».
Формально отстрел бакланов в Бурятии — преимущественно в районах, прилегающих к Байкалу,— действует с 2022 года. Однако на практике этот метод практически не применяется по причине его невысокой эффективности. В связи с этим в республике с мая прошлого года велись научные работы по поиску других способов снижения численности баклана. Перспективным методом считается способ уничтожения кладок, без видимого повреждения яиц, чтобы птицы не несли новые.