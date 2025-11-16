Глава Бурятии поручил «хоть беспилотниками гонять» расплодившихся бакланов

В Бурятии с весны 2026 года должны начаться мероприятия по регулированию численности большого баклана. Такое поручение глава республики Алексей Цыденов в ходе прямой линии с жителями дал региональному минприроды и Бурприроднадзору. Минфин Бурятии также должен предусмотреть соответствующее финансирование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Господин Цыденов заявил, что ситуация с численностью баклана требует кардинальных мер. «Необходимо регулировать, не знаю как, хоть беспилотниками гонять»,— добавил он. По словам главы Бурятии, основная сложность заключается в том, что баклан гнездится в заповедниках, что «затрудняет контроль за их численностью».

Поручениям Цыденова, связанным с бакланами, предшествовало видеообращение жителей города Северобайкальск. Они рассказали, что еще десять лет назад в Байкале можно было «увидеть осетра и ленков», гарантированно поймать хариуса или омуля. Сейчас же улова «не хватает даже на уху».

Формально отстрел бакланов в Бурятии — преимущественно в районах, прилегающих к Байкалу,— действует с 2022 года. Однако на практике этот метод практически не применяется по причине его невысокой эффективности. В связи с этим в республике с мая прошлого года велись научные работы по поиску других способов снижения численности баклана. Перспективным методом считается способ уничтожения кладок, без видимого повреждения яиц, чтобы птицы не несли новые.

Влад Никифоров, Иркутск