Новосибирцы митинговали против повышения налогов

В Новосибирске прошел митинг протеста против роста налоговой нагрузки на малый и средний бизнес, а также утилизационного сбора. Его организаторами выступили несколько активистов левого толка. На митинге присутствовала символика Российской коммунистической партии (интернационалистов).

Городские власти разрешили проведение акции в сквере «Лучистый», во дворе жилого дома. Заявка была подана на 200 участников, пришло несколько десятков человек. «Хватит затыкать ваши дыры в бюджете нашими кошельками!»,— призвали участники митинга. Акция прошла без инцидентов.

Поводом для протестной акции стали планы правительства РФ по повышению НДС с 20 до 22% с января 2026 года, а также утильсбора при покупке автомобилей.

Валерий Лавский