В Госдуме раскрыли россиянам способ увеличить пенсию в два раза

Размер пенсии можно увеличить вдвое, если прекратить работать на 10 лет позже, так как пенсионные коэффициенты подлежат индексации. Об этом ТАСС заявили в комитете Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов.

По словам депутата от «Единой России» Светланы Бессараб, «если гражданин решил поработать» на пенсии в течение пяти лет, «он может увеличить размер своих индивидуальных пенсионных коэффициентов на 36%». При этом фиксированная выплата, по ее словам, вырастет на 45%. Если же российский гражданин «отложит выход на пенсию на 10 лет, то он более чем в два раза увеличит свою пенсию», добавила депутат. Она уточнила, что в этом случае пенсионные коэффициенты «будут проиндексированы в 2,32 раза, а фиксированная часть - в 2,11 раза».

Заинтересованных в увеличении своей пенсии госпожа Бессараб призвала «обратить внимание, что весь этот период гражданин будет получать только заработную плату». «Конечно, каждый считает, как ему более выгодно», — заключила парламентарий.

Глава комитета по труду Ярослав Нилов в беседе с «Подъемом» подчеркнул, что «никаких навязываний, никаких понуждений» в комментарии коллеги не было. «Это лишь констатация того факта, что в законе такая норма есть», — добавил депутат.

В августе 2018 года президент Владимир Путин в телеобращении объявил о повышении пенсионного возраста в стране до 60 лет для женщин и 65 — для мужчин. Соответствующий закон был принят осенью того же года. В соответствии с пенсионной реформой, до 2028 года срок выхода на пенсию для граждан России повышается постепенно, пока не достигнет указанного уровня.