В Госдуме раскрыли россиянам способ увеличить пенсию в два раза
Депутат Бессараб: выход на пенсию на 10 лет позже увеличит ее размер вдвое
Размер пенсии можно увеличить вдвое, если прекратить работать на 10 лет позже, так как пенсионные коэффициенты подлежат индексации. Об этом ТАСС заявили в комитете Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов.
По словам депутата от «Единой России» Светланы Бессараб, «если гражданин решил поработать» на пенсии в течение пяти лет, «он может увеличить размер своих индивидуальных пенсионных коэффициентов на 36%». При этом фиксированная выплата, по ее словам, вырастет на 45%. Если же российский гражданин «отложит выход на пенсию на 10 лет, то он более чем в два раза увеличит свою пенсию», добавила депутат. Она уточнила, что в этом случае пенсионные коэффициенты «будут проиндексированы в 2,32 раза, а фиксированная часть - в 2,11 раза».
Заинтересованных в увеличении своей пенсии госпожа Бессараб призвала «обратить внимание, что весь этот период гражданин будет получать только заработную плату». «Конечно, каждый считает, как ему более выгодно», — заключила парламентарий.
Глава комитета по труду Ярослав Нилов в беседе с «Подъемом» подчеркнул, что «никаких навязываний, никаких понуждений» в комментарии коллеги не было. «Это лишь констатация того факта, что в законе такая норма есть», — добавил депутат.
В августе 2018 года президент Владимир Путин в телеобращении объявил о повышении пенсионного возраста в стране до 60 лет для женщин и 65 — для мужчин. Соответствующий закон был принят осенью того же года. В соответствии с пенсионной реформой, до 2028 года срок выхода на пенсию для граждан России повышается постепенно, пока не достигнет указанного уровня.