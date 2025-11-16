Обучение не по правилам

Суд в Германии признал OpenAI виновной в нарушении авторских прав музыкантов. По данным Reuters, для обучения ChatGPT без разрешения использовались тексты известных немецких исполнителей. В иске перечислены девять песен, включая хит Хелен Фишер «Затаив дыхание в ночи», который считается неофициальным гимном футбольных болельщиков в ФРГ. Разбирательство длилось больше года. В итоге OpenAI обязали выплатить компенсацию за нарушение авторских прав.

Вполне вероятно, что суды других стран могут последовать этому примеру, считает директор юридической фирмы «Интернет и право» Антон Серго: «Дело отчасти является прецедентным, но пока только для Германии. С другой стороны, общая волна недовольства правообладателей работами систем искусственного интеллекта, конечно, растет, и скорее всего, государство будет вынуждено идти им навстречу, защищая творческие профессии, назовем это так. Потому что общая волна проблематики, связанная с тем, что ИИ лишает творцов куска хлеба и заработка, так как все теперь можно сделать, минуя их, достаточно хорошо раскручивается в мире. И это мы видим не только в Европе, но и в США, и у нас этот вопрос регулярно возникает.

Вопрос не в том, кто прав или где справедливее, а просто назрела эта проблема в обществе. Государства явно сейчас будут его решать, может быть, не самым правильным, но самым эффективным с точки зрения интересов обществ путем.

Скорее всего, придется либо решать проблему мягко, то есть договариваться об управлении интеллектуальными правами, о каких-то взносах, либо тенденция пойдет к тому, что власти будут вынуждены принимать какие-то более или менее жесткие меры, связанные с защитой интеллектуальных прав, в виде судебных актов или соответствующих норм, которые вряд ли будут ограничивать систему ИИ в подобном использовании авторских произведений. Но, скорее всего, просто станут требовать некоторое вознаграждение на нужды авторов и правообладателей. В Германии же к этим вопросам подходят достаточно внимательно и пристально. Подобные решения в других правовых системах тоже вполне можно ожидать. Практически любая из них сможет обосновать, что результаты, полученные по итогам работы системы ИИ, это то, что эксперт назовет переработкой исходного произведения. Предполагается, что за это должна быть либо ответственность, либо компенсация. Другое дело, что, может быть, разные правовые системы по-разному отреагируют на то, кто виновен за переработку».

OpenAI планирует подать апелляцию. По словам представителей компании, решение суда касается конкретных текстов и не затрагивает миллионы пользователей ее технологий в Германии. Разработчик также заверил, что уважает авторские права и ведет переговоры с их обладателями по всему миру. Жесткие ограничения для нейросетей в части доступа к музыке и другому подобному контенту могут негативно повлиять на развитие технологий, говорит гендиректор IT-компании «А-Я эксперт» Роман Душкин: «Если говорить про чистую большую языковую модель, генератор, то она воспроизводит то, что ей скажут воспроизводить. И это вероятностный процент. Вы можете сами этот эксперимент проделать. Любой большой языковой модели сделайте запрос: "Напиши мне песню в стиле Линдеманна, выведи мне ее текст". Скорее всего, вы получите что-то похожее на это, потому что наверняка эти произведения были в обучающем наборе данных. Но поскольку этот процесс вероятностный, будут какие-нибудь изъяны в нем. Если сейчас ограничить нейросетям доступ к открытым данным и создать этот прецедент, это откроет дорогу в ад, потому что любой человек начнет предъявлять претензии, причем бездоказательно, просто огульно говоря, что его текст использовали для обучения. В Европе и так-то особо технологически не развивается эта отрасль, а в таком случае она еще дальше загонит себя».

Первый иск против OpenAI из-за нарушения авторских прав подали в июле 2023 года. Писательница Сара Сильверман и другие авторы обвинили компанию в обучении нейросети на их книгах без разрешения. Суд Калифорнии тогда встал на сторону разработчика, так как истцы не привели надлежащих доказательства.

Астон О`Cалливан