Актер дубляжа Петр Вечерков умер в 27 лет

Актер дубляжа Петр Вечерков умер после тяжелой болезни в возрасте 27 лет. Об этом сообщили в сообществе «Русский дубляж» во «ВКонтакте».

Петр Вечерков начал карьеру в восьмилетнем возрасте. Он озвучил Галли в фильме «Бегущий в лабиринте» и еще десятки персонажей. В их числе — Бен («Наследники»), Енох («Дом странных детей мисс Перегрин»), Гейб («Держись, Чарли»), Гарри («Каратэ-пацан»), Макс Кентон («Живая сталь»).

Коллеги актера не уточнили причину смерти.