В Троицке с детского сада взыскали компенсацию за травму ребенка

Троицкий городской суд взыскал с детского сада в пользу ребенка, получившего травму на прогулке, 280 тыс. руб. компенсации, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Установлено, что в июне 2025 года утром во время прогулки пятилетний мальчик играл в догонялки под присмотром воспитателя. Ребенок упал и получил перелом бедренной кости. Повреждения оценили как тяжкий вред здоровью.

Так как по закону учреждение несет ответственность за охрану здоровья обучающихся, прокуратура Троицка подала иск о взыскании компенсации морального вреда в пользу мальчика. Суд требования удовлетворил.