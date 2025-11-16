Под Волгоградом в ДТП с участием лесовоза погибли три человека

Прокуратура Волгоградской области поставила на контроль ход процессуальной проверки, которую проводит следствие по факту ДТП с тремя погибшими в Дубовском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Дорожная авария произошла в 04:30 сегодня, 16 ноября, на 626-м км федеральной автодороги «Сызрань — Саратов — Волгоград». Там водитель иномарки «Киа Рио» врезался в двигавшийся в попутном направлении лесовоз «Мерседес Бенц Акрос» с полуприцепом.

Погибли водитель и два пассажира загоревшейся легковушки. На место ДТП выезжала прокурор Дубовского района Людмила Гермашева.

