В Татарстане за январь — сентябрь 2025 года число иностранных туристов выросло на 22%. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Число иностранных туристов в Татарстане за 9 месяцев 2025 года выросло на 22%

В целом по России за этот период было зафиксировано 3,6 млн туристических поездок иностранцев, что на 0,5 млн больше, чем в прошлом году.

Самыми популярными регионами для иностранных туристов остаются Москва, Санкт-Петербург и Приморский край. В Москве количество поездок увеличилось на 11% и достигло 1,8 млн. Санкт-Петербург посетили 594 тыс. иностранных гостей, что на 15% больше, чем в прошлом году. Московская область также показала значительный рост, увеличив число визитов в 1,7 раза до 177 тыс.

Приморский край занял четвертое место с ростом на 6% (114 тыс. поездок), а Краснодарский край опустился на пятую позицию с сокращением визитов на 11% до 108 тыс. Помимо Татарстана, значительный прирост иностранных туристов зафиксировали Свердловская область (+38%), Новосибирская область (+36%), Мурманская область (+83%) и Нижегородская область (+9%).

Влас Северин