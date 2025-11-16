В Кольцово на сутки задержали вылет на вьетнамский остров Фукуок

В Екатеринбурге пассажиры сутки не могут вылететь на остров Фукуок (Вьетнам). Самолет рейса ZF-2637 Azur Air должен был вылететь 15 ноября в 15:25, но вылет переносили несколько раз. Согласно онлайн-табло аэропорта Кольцово, рейс перенесли на 16 ноября, 15:25.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В Уральской транспортной прокуратуре заявили, что задержка рейса произошла из-за технической неисправности воздушного судна. Вылета ожидают 330 пассажиров.

«Надзорными мероприятиями установлено, что 60 пассажиров размещены в гостинице, остальные от размещения отказались, находятся в здании аэропорта. Всем пассажирам предоставлены горячие напитки и питание. В аэропорту Кольцово прокуратурой организована работа мобильной приемной»,— прокомментировали в пресс-службе прокуратуры.

Порталу Е1 в компании Azur Air заявили, что авиакомпания вынуждена была задержать рейс ZF-2637 для использования резервного воздушного судна. «На время ожидания вылета всем пассажирам были предоставлены услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами: размещение в гостинице с предоставлением горячего питания и прохладительных напитков. Часть пассажиров отказались от размещения в отеле и предпочли ожидать вылета в здании аэровокзала. Им дополнительно предоставлено горячее питание и прохладительные напитки»,— прокомментировали в авиакомпании Azur Air.