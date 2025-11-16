Полиция выясняет обстоятельства конфликта с поножовщиной на Ленинском проспекте
Сотрудники правоохранительных органов Петербурга проводят проверку по факту конфликта на Ленинском проспекте, окончившегося ударом ножа. Информация об инциденте, случившемся у дома 91, поступила в дежурную часть 15 ноября в 21:35, сообщили в региональном главке.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По данным полиции, 33-летний пострадавший в результате потасовки был госпитализирован с ножевым ранением груди в крайне тяжелом состоянии.
Спустя полчаса по подозрению в причастности к этому преступлению сотрудниками Росгвардии был задержан и доставлен в отдел полиции 44-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.
В настоящий момент все обстоятельства произошедшего выясняются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения задержанному, отметили в полиции.