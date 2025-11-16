Житель Ярославля перевел аферистам 4 млн после звонка «сотрудника казначейства»

В Ярославле полиция Заволжского района возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве из-за обмана 58-летнего местного жителя на 4,1 млн руб. Об этом сообщили в областном УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Жителю города в мессенджере написал неизвестный и под предлогом оптимизации персональных данных выманил код из СМС. За этим последовал звонок якобы сотрудницы казначейства, которая сообщила, что ранее с ярославцем общались мошенники, а теперь деньги нужно перевести на «безопасную ячейку».

«Заявитель не усомнился в предложении звонившей, снял наличные деньги со своих счетов и совершил несколько переводов через банкоматы, в результате чего лишился более 4,1 млн руб.»,— сообщили в УМВД.

Алла Чижова