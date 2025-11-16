Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На Ставрополье утвердили максимальный размер оплаты за детский сад

Власти Ставропольского края установили максимальные размеры родительской платы за детские сады на 2026 год. Они варьируется от 1,1 до 2,3 тыс. руб. в месяц в зависимости от округа и времени пребывания ребенка в учреждении. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Краткосрочное пребывание в детских группах доступно в Грачевском и Андроповском округах, где плата за месяц составляет до 1,2 тыс. руб. Самая высокая стоимость пребывания детей в группах сокращенного дня — в Кисловодске, где родители могут заплатить до 1,9 тыс. руб. в месяц.

Самый низкий тариф за группу полного дня установлен в Невинномысске — 1,9 тыс. руб. В Пятигорске за полный день родителям придется заплатить 2,3 тыс. руб. Дешевле всего пребывание ребенка в детском саду обойдется жителям Ставрополя — 2,2 тыс. руб. в месяц.

Документ вступает в силу с 1 января 2026 года.

Наталья Белоштейн

