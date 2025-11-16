Казахстан направил России проект программы по сохранению реки Урал

Казахстан разработал новую программу по сохранению и восстановлению пограничной реки Урал (в Казахстане — Жайык), сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов страны. Проект передан в Министерство природных ресурсов и экологии России.

«(Документ) находится на рассмотрении российской стороны», — сообщила пресс-служба казахстанского ведомства.

Предыдущая программа для рек Урал и Иртыш, подписанная в 2020 году, завершилась. В рамках программы были реконструированы каналы, проведены берегоукрепительные и дноуглубительные работы, восстановлен лес и ликвидированы несанкционированные свалки. В бассейн реки выпустили молодняк осетровых и карповых видов рыб.