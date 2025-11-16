В Нурлате при пожаре погибла женщина, двое ее детей госпитализированы

В Нурлате произошел пожар в трехэтажном жилом доме, в результате которого погибла 35-летняя женщина и были госпитализированы двое ее детей. Об этом сообщает МЧС по Татарстану.

Возгорание произошло в квартире на третьем этаже в доме по улице Гиматдинова. Пожарные эвакуировали из горящего помещения женщину и двух девочек 12 и 3 лет с использованием средств защиты органов дыхания. Несмотря на проведение реанимационных мероприятий, спасти мать не удалось. Девочки доставлены в Нурлатскую центральную районную больницу.

Причину пожара устанавливают дознаватели Государственного пожарного надзора.

Влас Северин