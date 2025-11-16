В Ставрополе 2,5 тысячи человек сдали нормы ГТО

С начала 2025 года около 2,5 тыс. жителей Ставрополя сдали нормативы ГТО. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

«ГТО способствует поддержанию физической формы, развитию силы, выносливости и координации. Для старшеклассников успешная сдача нормативов приносит дополнительные баллы при поступлении в вузы. С 1 января 2025 года обладатели знака отличия смогут оформить налоговый вычет», — отметили в муниципалитете.

В ведомстве добавили, что на прошлой неделе осенний этап испытаний прошли ученики 9-11 классов, сдавали нормативы по бегу, прыжкам, подтягиванию, отжиманию, наклонам, прессу и стрельбе из электронного оружия.

Наталья Белоштейн