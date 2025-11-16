Сбер: число вовлеченных в мошенничество детей за два года выросло на 30%

За последние два года количество пострадавших от мошенничества или вовлеченных в противоправные действия детей в России выросло более чем на 30%. Мошенники все чаще выбирают несовершеннолетних в качестве жертвы, сообщили в Сбере.

«Сложился опасный и, к сожалению, растущий тренд, — отметил зампредседателя правления банка Станислав Кузнецов. — Злоумышленники искусно манипулируют неопытностью и доверчивостью несовершеннолетних».

Станислав Кузнецов отметил, что дети и подростки, поверив в срочность или исключительность навязываемой преступниками ситуации, могут стать инструментом кражи денег у своих родителей. Одной из схем является использование игровых миров, где мошенники через чаты предлагают обменять виртуальную валюту или предметы. Ребенок, доверившись злоумышленнику, может взять телефон родителей и перевести деньги или оформить кредиты.

Еще одна схема включает звонки от имени государственных органов, таких как Росфинмониторинг или ФНС. Мошенники убеждают ребенка, что у родителей есть неучтенные ценности и им якобы грозит уголовное преследование. Подростка заставляют передать деньги и драгоценности курьеру для «официальной декларации».

В Сбере призвали родителей обсуждать с детьми вопросы финансовой безопасности. Необходимо объяснить ребенку, что пароли, коды из СМС и банковские карты — это личная информация, и ни один сотрудник банка или государственной организации не будет просить ее предоставить или вынуждать совершать какие-либо действия с деньгами.