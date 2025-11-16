Коммунальная авария привела к отключению многоквартирных домов в Горно-Алтайске

Пять двухэтажных многоквартирных домов в районе Парка Победы в Горно-Алтайске остались без отопления. Причиной стала авария на теплосетях, происшедшая в ночь на 16 ноября.

«Аварийные бригады “Горно-Алтайского ЖКХ” сразу выехали на место. Участок порыва обнаружен, идут восстановительные работы»,— сообщила в своем Telegram-канале мэр столицы Республики Алтай Ольга Сафронова. По ее словам, городская администрация готова предоставить жителям этих домов оборудование для обогрева.

По данным «Западно-Сибирского УГМС», в настоящее время температура воздуха в Горно-Алтайске около нуля.

Валерий Лавский