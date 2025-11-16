Самый высокий отель в мире Ciel Dubai Marina открылся в Дубае

В Дубае начал работать отель Ciel Dubai Marina, признанный самым высоким в мире. Как сообщает The National, отель принял первых гостей.

Высота Ciel Dubai Marina составляет 377 м — отель превзошел по высоте Gevora Hotel, также расположенный в Дубае. The National пишет, что сейчас в городе находятся 8 из 10 самых высоких отелей в мире, включая ставший одним из символов ОАЭ Burj Al Arab — высота гостиницы в виде паруса составляет 321 м.

В Ciel Dubai Marina — 1004 номера на 82 этажах. На 76-м этаже расположен бассейн Tattu Sky (высота около 310 м). На 81-м для постояльцев открыта терраса с лаундж-зоной.