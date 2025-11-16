Энергетическое сотрудничество между Россией и Германией может возобновиться в ближайшие 10 лет, заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре в интервью «РИА Новости». Он выразил надежду на то, что нормализация отношений произойдет быстрее.

«Идея стран БРИКС и многополярной системы мироустройства будет развиваться, — уверен политик. — Больше не будет ситуации, при которой одна страна вмешивается в управление другой».

Он призвал следовать этой идее, даже если сейчас она кажется фантастической. Штеффен Котре добавил, что сегодня без российских энергоресурсов Германия сталкивается с деиндустриализацией.