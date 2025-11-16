Казань вошла в десятку российских мегаполисов с наибольшей долей заявок на рыночную ипотеку. В ноябре в столице Татарстана этот показатель достиг 42,6%, сообщают «Известия».

Казань вошла в список городов с наибольшей долей заявок на рыночную ипотеку

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Казань вошла в список городов с наибольшей долей заявок на рыночную ипотеку

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Самая высокая доля заявок на рыночную ипотеку среди российских мегаполисов зафиксирована в Самаре, она составила 52%. Следом идут Санкт-Петербург с 50,7% и Москва с 45%. В Екатеринбурге этот показатель составляет 43,8%, а в Красноярске — 43,6%. В десятку лидеров также входят Омск (40,5%), Челябинск (37,4%), Уфа (37%) и Нижний Новгород (35%). Наименьшая доля заявок на рыночную ипотеку в ноябре зафиксирована в Ростове-на-Дону — всего 18,1%.

В России зафиксирован рекордный уровень торга при продаже готового жилья. Средние скидки варьируются от 6% до 6,4%, но в отдельных случаях достигают 10–15% при срочной продаже.

Исполнительный директор «Этажей» Регина Дыдалина отметила, что такие скидки значительно снижают ежемесячные платежи по ипотеке и общую переплату по кредиту. Например, при ставке 18,99%, первоначальном взносе 60% и сроке кредитования 20 лет скидка в 15% может снизить переплату до уровня, сопоставимого со ставкой 10,7%.

Влас Северин