Мэрия: Екатеринбургу выделят 30 млн руб. за лучшую муниципальную практику

Екатеринбург стал одним из победителей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» и получит 30 млн руб. из федерального бюджета, сообщили в администрации города. Помимо Екатеринбурга из Свердловской области дотацию в таком же размере получит Сысертский муниципальный округ. Распоряжение о дотациях подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

В номинации «Повышение эффективности управления территорией муниципального образования» Екатеринбург занял третье место. Эксперты отметили системный подход города к развитию городской среды, устойчивый экономический рост и создание комфортных условий для жизни и ведения бизнеса, а также привлечение инвестиций.

Конкурс охватывает различные направления, включая градостроительство, модернизацию ЖКХ, развитие малого бизнеса, социальной сферы, транспорта и цифровых технологий. Лучшие практики 2025 года включат в сборник, который опубликуют на сайте Минэкономразвития.