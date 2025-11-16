Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Кисловодске пострадала в ДТП несовершеннолетняя водитель питбайка

На улице Энгельса в Кисловодске 14-летняя водитель питбайка на перекрестке неравнозначных дорог не уступила дорогу автомобилю SsangYong и столкнулась с ним. Пострадавшую с травмами госпитализировали в городскую больницу. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Установлено, что несовершеннолетняя передвигалась без специальной экипировки и мотошлема.

Автоинспекторы выясняют, при каких обстоятельства ребенок оказался за рулем спортинвентаря на дороге общего пользования в нарушение действующего законодательства РФ.

По факту автоаварии проводится проверка.

Наталья Белоштейн

