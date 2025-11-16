Четыре ребенка и один взрослый пострадали на пожаре в Тюменской области
Пять человек, из них четыре ребенка, пострадали на пожаре в Ишимском округе (Тюменская область), сообщили в региональном МЧС.
Фото: МЧС по Тюменской области
Сообщение о пожаре в частном жилом доме в селе Мизоново поступило спасателям 16 ноября в четвертом часу утра. На место вызова приехали восемь человек и три единицы техники областного главка МЧС России.
«Огонь повредил дом на площади 56 квадратных метров. Причина пожара устанавливается»,— прокомментировали в МЧС по Тюменской области.