«Урал» проиграл ФК «Нефтехимик» со счетом 1:0

Футбольный клуб «Нефтехимик» из Нижнекамска победил ФК «Урал» в 19-м туре Первой лиги. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу нижнекамского клуба. Единственный гол забил Давид Кокоев на 51-й минуте. В компенсированное время защитник «Урала» Матвей Бардачев получил красную карточку.

Фото: ФК «Урал»

Для «Урала» поражение стало концом пятиматчевой победной серии, но команда продолжает лидировать в турнирной таблице с 39 очками.

Главный тренер ФК «Урал» Мирослав Ромащенко заявил, что матчи с «Нефтехимиком» часто складываются непросто. «Думаю, мы не заслужили сегодня победу, потому что тяжело входили в игру, было очень много неправильных решений. От линии полузащиты было не то движение, которое бы мы хотели видеть. Долго принимались решения в моменты, когда мы владели мячом»,— прокомментировал он.

В следующем туре «Нефтехимик» сыграет на выезде с «Чайкой» из Песчанокопского 22 ноября. В этот же день «Урал» примет «Спартак» из Костромы.