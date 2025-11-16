Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Два человека погибли в ДТП в Белгородской области

В Белгородской области в результате столкновения автобуса Mercedes, перевозившего рабочих, и грузовика DAF с зерном погибли два человека. Пострадали шестеро. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону.

Машины столкнулись около 7:15 мск на 153-м км трассы Белгород–М4 «Дон». Авария произошла в районе села Малобыково Красногвардейского района, уточнили в ГАИ.

При ДТП погибли водитель и один из пассажиров автобуса. Они скончались на месте происшествия от травм. Пострадавших госпитализировали. Полиция устанавливает причины аварии.

