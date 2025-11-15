Обозреватель “Ъ FM” Анна Кулецкая рассказывает, как продолжать идти к цели, когда хочется все бросить, долголетии и здоровом образе жизни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярослав Чингаев, Коммерсантъ Фото: Ярослав Чингаев, Коммерсантъ

Поддержание тела в хорошей форме обходится в десятки или даже в сотни тысяч рублей в месяц в зависимости от амбиций — тренировки, массажи, диеты, спортивное питание и другие пункты расходов. При этом есть и почти бесплатные методы подкачаться. Например, профильные сообщества пестрят роликами функциональных тренировок с использованием двух ремней. А история их появления такая. В 1997 году капитан отряда морских котиков Рэнди Хетрик готовился к захвату пиратского судна. Его команда тренировалась в небольшом малазийском ангаре, и Хетрик обнаружил, что в его распоряжении нет никакого спортинвентаря.

А задача была не из легких — забраться на борт с 40 кг снаряжения на спине. В поисках решения он наткнулся на пояс для джиу-джитсу, который использовал как импровизированные петли для подтягиваний. После его приятель, укладчик парашютов, за несколько ящиков пива воспроизвел творение для других солдат с помощью парашютных строп. Так родилась идея TRX — системы подвесного тренинга, где используется собственный вес тела. Незамысловатый тренажер позволяет воздействовать на все группы мышц и менять нагрузку.

В 2001 году Рэнди Хетрик получил MBA в Стэнфорде и основал компанию Fitness Anywhere. А его технология появилась практически во всех спортивных залах мира. Компания переживала сложности и даже банкротства, но место в истории точно завоевала.

Как не сдаваться

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Людям живым и настоящим знакомо ощущение «начну с понедельника, а закончу уже в среду». Сколько раз мы садились на диету, обещали жить по-другому, но сталкивались с провалом? Ученые, наконец, нашли самую верную мотивацию, как продолжать, когда хочется все бросить. И это не деньги.

Исследователи из университета Бингемтона провели три сложных эксперимента. В первом испытуемые собирали мебель по замысловатой инструкции. Условия были такие: половина участников считала, что потратила $75 на инструменты и сборку, другая часть якобы пять часов смотрела обучающие видео. После все терпели неудачу. У тех, кто думал о времени, удалось укрепить внутреннюю мотивацию и повысить готовность продолжить попытки в отличие от тех, кто фокусировался на деньгах.

Во втором эксперименте ученые проверили, как влияет не одна, а две неудачи подряд. Результаты были такими же. Третий эксперимент реализовали на настоящих студентах, которые сдавали тест по английскому. Те, кто размышлял о времени, потраченном на подготовку, чувствовали себя менее расстроенными после провала. Объяснение простое: деньги — это внешний стимул, а напоминание о времени усиливает чувство контроля и становится более крепким источником мотивации. Так что в следующий раз, покупая книги, курсы и абонемент в спортзал можно задуматься не о том, сколько средств уже вложено, а о том, как долог этот путь к самосовершенствованию. Возможно, захочется попробовать еще один раз.

Чип для чтения мыслей

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Thomas White / Reuters Фото: Thomas White / Reuters

Держать язык за зубами и уметь хранить секреты — вещи нужные, но могут скоро оказаться бесполезными под натиском технологий. Дело в том, что ученые из Стенфорда заявили о прорыве. Они разработали чип, который может читать мысли, даже нежелательные. Точность — до 74%. Революционная технология создана на основе нейросетей. Исследователи внедрили микродатчики в мозг четырем пациентам с тяжелыми нарушениями речи. И попросили испытуемых либо попытаться произнести слова, либо представить их мысленно.

В ходе демонстрации искусственный интеллект распознал паттерны нейронной активности, связанные с отдельными фонемами — единицами речи — и сложил их в предложения. Однако тут же подоспели и риски. Устройство иногда прочитывало «непрошеные» мысли, например, когда испытуемые считали объекты на экране. В ответ на это была разработана система защиты: пользователь мог мысленно «ввести пароль» — например, фразу «chitty chitty bang bang» — в эксперименте она предотвратила несанкционированное чтение мыслей на 98%.

Разработка обещает дать людям с параличом и речевыми нарушениями возможность выражать свои мысли быстрее и более естественно, чем с помощью устаревших методов, таких как трекинг глаз, подчеркивают ученые. Однако с альтернативными возможностями возникают и новые этические вызовы. Остатеся надеяться, что к технологии будет прилагаться устройство для фильтрации размышлений.

Биохаки бесплатно

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Thomas Kienzle / AP Фото: Thomas Kienzle / AP

При упоминании «биохакер» в голове всплывает стойкий образ как из футуристического фильма: не человек, а сверх-машина, с ног до головы увешанная датчиками, сенсорами, окутанная проводами. Он передвигается к своей личной криокамере, чтобы потом нырнуть в бассейн с омолаживающим эликсиром. И все это опять же за космические деньги.

Впрочем, люди, которые хотят дожить до 150 лет, последнее время все чаще говорят, что этот путь не требует никаких вложений. Например, эксперты в журнале The Economic Times напоминают: долго и мучительно голодать не стоит, достаточно закрыть кухню на ночь и часов на 12 забыть, где находится ключ. Или вместо всевозможных ретритов овладеть техниками дыхания — квадратом, треугольником или любыми, какие нравятся.

Нанобудильники заменить на утреннее солнце, в питании придерживаться принципа «есть радугу», то есть разноцветную пищу, и ходить, постоянно ходить. Желательно босиком. Для заземления. Если душа поет, то эксперты в этом не отказывают, замечая, что обычное пение лучше заменить на мычание. Такие вибрации якобы улучшают кровообращение и способствуют очищению клеток.

Этой весной на конференции biohackers world в Лос-Анджелесе приверженцы культуры долголетия демонстрировали свои открытия. Одно из них — простая двухминутная техника «тап-энд-свайп», направленная на восстановление энергии и улучшение самочувствия. А суть ее заключается в том, чтобы стучать по себе пальцами, после смахивая невидимую пыль. Пока никто из биохакеров не дотянул до желаемого возрастного рубежа, но это не так важно. Главное, что оздоровление понемногу перестает быть соревнованием.

Картофель фри и диабет

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ученые из Гарварда провели масштабные исследования длиной почти 40 лет и подготовили важное сообщение для любителей картофеля. Все это время они следили за жизнью около 200 тыс. американцев. И, как следует из опубликованных в British Medical Journal тезисов, новости есть хорошие и не очень. Так, употребление порции картошки фри трижды в неделю повышает риск развития сахарного диабета второго типа на 20%. А если есть это блюдо пять раз, то шансы столкнуться с заболеванием увеличиваются почти на 30%. Плохие новости на этом заканчиваются.

Ученые обратили внимание, что все предыдущие исследования практически табуировали картофель, делая из него злейшего врага. Но эти изучения не учитывали способ приготовления. Так, если с блюда не капает масло и оно не поджарено до той самой хрустящей корочки, то даже с высоким гликемическим индексом можно жить и лавировать. Вареный, запеченный картофель в мундире и пюре могут быть частью здорового рациона. Такое блюдо содержит мало жира, но много витамина C, калия и клетчатки. Как заключают ученые, по возможности стоит заменить картофель на цельнозерновые. Но если очень хочется, то можно ничего не менять, но хотя бы убрать в дальний шкафчик фритюрницу.