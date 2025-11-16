В Махачкале разыскивают виновника массового ДТП
Вечером 15 ноября в Махачкале водитель Toyota Land Cruiser Prado стал виновником аварии с участием семи автомобилей, и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Дагестан.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По предварительным данным, водитель внедорожника, двигаясь по пр. Гамидова, столкнулся с автомобилем Kia Rio, который в этот момент выезжал с парковочного места задним ходом.
В результате столкновения оба автомобиля отбросило на пять припаркованных вдоль дороги машин.
Водитель Toyota Land Cruiser Prado сразу же покинул место ДТП. Его разыскивает полиция.
Водитель Kia Rio получил травмы и был госпитализирован.
Обстоятельства ДТП выясняются.