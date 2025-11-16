В Махачкале разыскивают виновника массового ДТП

Вечером 15 ноября в Махачкале водитель Toyota Land Cruiser Prado стал виновником аварии с участием семи автомобилей, и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Дагестан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По предварительным данным, водитель внедорожника, двигаясь по пр. Гамидова, столкнулся с автомобилем Kia Rio, который в этот момент выезжал с парковочного места задним ходом.

В результате столкновения оба автомобиля отбросило на пять припаркованных вдоль дороги машин.

Водитель Toyota Land Cruiser Prado сразу же покинул место ДТП. Его разыскивает полиция.

Водитель Kia Rio получил травмы и был госпитализирован.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Наталья Белоштейн