Аэропорт Казани возобновил работу после семичасового перерыва. Сейчас в воздушной гавани столицы Татарстана задерживаются десятки рейсов как на вылет, так и на прилет. Об этом свидетельствуют данные табло аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В аэропорту Казани после отмены ограничений задерживаются десятки рейсов

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ В аэропорту Казани после отмены ограничений задерживаются десятки рейсов

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Рейс из Казани в Анталью отложен с 01:15 до 11:00, а рейс в Дубай задержан на 21 час — его время изменено с 01:50 на 23:25. Задержки также коснулись рейсов в Белград, Стамбул, Ташкент и Шарм-эль-Шейх.

Внутренние рейсы тоже пострадали. Вылет в Норильск перенесен с 00:45 на 09:00, а рейс в Оренбург отправится в 09:00 вместо 03:15. Задержки затронули три рейса в московское Шереметьево и три рейса в Санкт-Петербург. Кроме того, задержаны рейсы в Краснодар, Екатеринбург, Сочи и Минеральные Воды.

Как уточняет Росавиация, во время действия ограничений четыре самолета, направлявшихся в Казань, были перенаправлены на запасные аэродромы.

Влас Северин