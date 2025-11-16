После ДТП с семью пострадавшими в Челябинске завели дело

Следственный отдел по Металлургическому району Челябинска СУ СКР по Челябинской области возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) после аварии, в которой пострадали семь человек, сообщает пресс-служба госоргана.

По данным управления Госавтоинспекции по городу, вечером 15 ноября около дома №10 по улице Рождественского 53-летний водитель автобуса «Лиаз», следовавшего по маршруту №123, не справился с управлением. Транспорт наехал на препятствие и съехал с дороги, где столкнулся с опорой моста. Пострадали семь человек, в том числе ребенок.

Следователи истребовали документы, касающиеся организации перевозки пассажиров и обеспечения их безопасности, включая техническое состояние автобуса перед выпуском на линию. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По факту ДТП также организована проверка в прокуратуре Челябинска.

НОВОСТЬ ДОПОЛНЕНА. По информации министерства здравоохранения Челябинской области, на месте аварии работали восемь бригад скорой помощи. Госпитализировали 12 человек. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое, остальные стабильны.