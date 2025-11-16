Самарский губернатор прокомментировал ситуацию с атакой БПЛА в регионе

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев прокомментировал в MAX атаку вражеских беспилотников на регион. По его словам, вводился режим «КОВЕР», проводилось оповещение населения.

Силами ПВО атака БПЛА была отражена. Пострадавших нет. В настоящее время в Самарской области объявлен отбой угрозы атаки беспилотников.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в Самарской области за ночь обнаружили и уничтожили 23 беспилотника.

Андрей Сазонов